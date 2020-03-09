Александр Бубнов: Потенциал Миранчука значительно выше, чем тот, который мы видим сегодня Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что полузащитнику «Локомотива» Алексею Миранчуку не хватает стабильности в игре.

– Эпизодами железнодорожники выглядел хорошо, но в игре пока нет стабильности. Эдеру тяжело биться одному на острие, португалец – техничный форвард с неплохим голевым чутьем, но ему нужна более активная помощь.

Очень важно, чтобы прибавил Алексей Миранчук. Он сделал голевую передачу и смотрелся неплохо в начале, но, когда «наелся», начал совершать грубые ошибки, принимать неверные решения. При этом он уже зрелый игрок, должен вести за собой команду, чаще забивать и создавать моменты. Пока, увы, на него возлагается больше надежд, чем удается реализовать. Хотя его потенциал значительно выше, чем тот уровень, который мы видим сегодня, – цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что «Локомотив» в матче 21-го тура одержал домашнюю победу над «Ахматом» со счетом 1:0. Победу хозяевам принес форвард Эдер, забивший на 32-й минуте. На 84-й минуте защитник железнодорожников Саломон Кверквелия был удален с поля за игру рукой в своей штрафной. Однако нападающий гостей Фелипе Визеу не смог реализовать 11-метровый удар.

«Локомотив» набрал 38 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 20 очков идет на 15-й строчке.