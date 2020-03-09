Анастасия Пустовойтова: Хотелось бы однажды отсудить матч РПЛ в роли главного арбитра Российский арбитр Анастасия Пустовойтова поделилась впечатлениями от своего первого матча в рамках РПЛ, в котором она выступила в качестве резервного судьи.

– Безусловно, обслуживать матч РПЛ было очень почетно, но в то же самое время волнительно, это исторический момент для всех российских арбитров-женщин. Впервые девушке было доверено работать на встрече мужского элитного дивизиона, особенно знаковым можно назвать тот факт, что это произошло в Международный женский день. Если РПЛ рассматривать как космическое пространство, я, хотя это и очень сильно завышенное сравнение, могла бы назвать себя футбольной Валентиной Терешковой.

Несмотря на статус резервного рефери, эта роль была также очень ответственной. Разумеется, очень хочется продолжить работать в РПЛ, даже в качестве резервного судьи, но, безусловно, хотелось бы однажды отсудить матч в роли главного арбитра. Буду продолжать серьезно работать, доказывать и ждать нового назначения, нового вызова, – цитирует арбитра ТАСС.

Вчера в матче «Локомотив» – «Ахмат» (1:0) Пустовойтова провела игру в качестве резервного судьи, став первой в истории чемпионата России женщиной, работавшей арбитром на матче высшего дивизиона чемпионата страны по футболу.

Отметим, что Анастасия является арбитром ФИФА. В 2019 году она работала на финале женской Лиги чемпионов.