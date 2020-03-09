Матч между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» может пройти без зрителей из-за коронавируса Рурское дерби между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» в рамках 26-го тура чемпионата Германии может состояться за закрытыми дверями, сообщает Bild.

Помимо этой встречи, при пустых трибунах могут пройти еще два матча: «Фортуна» – «Падерборн» и «Кельн» – «Майнц».

Данное решение может принято в связи с тем, что правительство Германии рекомендовало не допускать проведение массовых мероприятий, которое может собрать более 1000 человек.

Напомним, что 31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.