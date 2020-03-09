Чалов – об игре с «Ростовом»: Очень важно поднять настроение болельщикам после вылета из Кубка Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился ожиданиями от гостевого матча с «Ростовом» в рамках 21-го тура РПЛ.

– Впереди непростая игра с одним из конкурентов по турнирной таблице. Очень важно хорошо сыграть и поднять настроение себе и болельщикам после вылета из Кубка, – цитирует Чалова пресс-служба армейцев.

Напомним, что 4 марта ЦСКА в дополнительное время проиграл «Спартаку» (2:3) в 1/4 финала Кубка России. В составе армейцев голы забили Игорь Дивеев (17-я минута) и Ильзат Ахметов (45+1).

В нынешнем сезоне на счету Чалова шесть голов и пять ассистов в 29 поединках.

Поединок между «Ростовом» и ЦСКА состоится сегодня в 14.00 по московскому времени.