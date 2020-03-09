«ПСЖ» провел дезинфекцию стадиона перед матчем Лиги чемпионов с «Боруссией» «ПСЖ» продезинфицировал стадион накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Как сообщает L'Equipe, были обработаны лестницы, пандусы, эскалаторы и прочее. Подобные меры предосторожности были проведены из-за опасности распространения коронавируса. Руководство парижского клуба рассчитывает, что таким образом зрителям разрешат посетить игру.

Также отмечается, что сегодня состоится совещание, на котором рассмотрят вопрос о проведении матча за закрытыми дверями или с болельщиками. Возможно, игру и вовсе будет перенесена на другую дату.

Ответная встреча 1/8 финала между «ПСЖ» и «Боруссией» должна состояться в среду, 11 марта. В первом матче немецкий клуб победил со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд. Парижане ответили голом Неймара с передачи Килиана Мбаппе.