«ПСЖ» провел дезинфекцию стадиона перед матчем Лиги чемпионов с «Боруссией» - Советский спорт
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09 марта 2020 12:23ФутболКорегин Владислав

«ПСЖ» провел дезинфекцию стадиона перед матчем Лиги чемпионов с «Боруссией»

«ПСЖ» продезинфицировал стадион накануне ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Как сообщает L'Equipe, были обработаны лестницы, пандусы, эскалаторы и прочее. Подобные меры предосторожности были проведены из-за опасности распространения коронавируса. Руководство парижского клуба рассчитывает, что таким образом зрителям разрешат посетить игру.

Также отмечается, что сегодня состоится совещание, на котором рассмотрят вопрос о проведении матча за закрытыми дверями или с болельщиками. Возможно, игру и вовсе будет перенесена на другую дату.

Ответная встреча 1/8 финала между «ПСЖ» и «Боруссией» должна состояться в среду, 11 марта. В первом матче немецкий клуб победил со счетом 2:1. Дублем отметился нападающий Эрлинг Холанд. Парижане ответили голом Неймара с передачи Килиана Мбаппе.

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