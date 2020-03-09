«Ростов» сыграет дома с ЦСКА в 21-м туре РПЛ Начало игры – 14:00 (мск).

«Ростов» примет ЦСКА в матче 21-го тура премьер-лиги.

После 20 матчей у обеих команд одинаковые показатели: десять побед, пять ничьих и пять поражений. «Ростов» опережает ЦСКА в турнирной таблице благодаря победе в матче первого круга (3:1). В том матче, который состоялся 6 октября на «ВЭБ Арене», дубль в ворота красно-синих оформил полузащитник Хорен Байрамян, а еще один мяч гостей на счету форварда Элдора Шомуродова. У хозяев в компенсированное ко второму тайму время пенальти реализовал хорват Никола Влашич.

В прошлом сезоне команды сыграли в Ростове-на-Дону вничью (0:0). В предыдущий раз ЦСКА побеждал соперника в гостях (2:1) 1 апреля 2018 года, а «Ростов» выигрывал у армейцев дома (2:0) – 2 октября 2016 года.

Матч «Ростов» – ЦСКА пройдет 9 марта на «Ростов Арене». Начало игры – 14:00 (мск).