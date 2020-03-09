Александр Бубнов: У «Ростова» больше сил, чем у ЦСКА «Ростов» примет ЦСКА в 21-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 21-го тура премьер-лиги «Ростов» – ЦСКА.

«ЦСКА провел тяжелый матч со «Спартаком», пребывает не в лучшем состоянии и настроении, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Обе команды борются за Лигу чемпионов, но у «Ростова» больше сил, четче поставлена игра в средней линии, есть бомбардир в хороших кондициях в лице (Элдора) Шомуродова. Прогноз – 1:0».

После 20 туров у обеих команд по 35 очков. Благодаря победе в первом круге над ЦСКА (3:1) «Ростов» опережает соперника в турнирной таблице и занимает четвертое место.

Матч «Ростов» – ЦСКА пройдет 9 марта на «Ростов Арене». Начало игры – 14:00 (мск).