Шкурин и Мартынович вызваны в сборную Белоруссии на матч плей-офф к Евро-2020 с Грузией Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель составил расширенный список игроков, которые вызваны на матч плей-офф квалификации Евро-2020 против сборной Грузии.

В расширенный состав белорусской сборной вошел ряд футболистов из российской Премьер-лиги, в том числе новичок ЦСКА Илья Шкурин. Также был вызван травмированный защитник «Краснодара» Александр Мартынович.

Вратари: Александр Гутор («Шахтер», Солигорск), Павел Павлюченко («Динамо-Брест»), Егор Хаткевич («Ислочь»), Антон Чичкан (БАТЭ).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар»), Денис Поляков, Николай Золотов (оба – «Урал»), Сергей Политевич, Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (все – «Шахтер», Солигорск), Никита Наумов («Жетысу»), Александр Павловец («Динамо-Брест»), Максим Швецов («Динамо-Минск»), Сергей Карпович («Ислочь»).

Полузащитники: Сергей Кисляк, Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (все – «Динамо-Брест»), Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский, Дмитрий Бага (все – БАТЭ), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба – «Астана»), Никита Корзун («Вилафранкенеше»), Юрий Ковалев («Арсенал», Тула) Иван Бахар, Владислав Климович (оба – «Динамо-Минск»), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск).

Нападающие: Максим Скавыш, Антон Сарока (БАТЭ), Виталий Лисакович («Шахтер», Солигорск), Илья Шкурин (ЦСКА).

Отметим, что игра состоится 26 марта в Грузии. Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.