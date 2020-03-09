«Ростов» – ЦСКА. Составы команд Матч состоится сегодня на стадионе «Ростов Арена» в 14.00 по московскому времени.

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