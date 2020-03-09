«Ростов» – ЦСКА. Составы команд

Главные тренеры «Ростова» и ЦСКА Валерий Карпин и Виктор Гончаренко назвали составы на матч команд в 21-м туре премьер-лиги.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Чистяков, Осипенко, Байрамян, Еременко, И. Попов, Глебов, Зайнутдинов, Шомуродов.
Запасные: Рудаков, Д. Попов, Ведерников, Гапечкин, Мамаев, Черкес, Саплинов, Прошляков, Долгов.
Стартовый состав на битву с ЦСКА 👏 ⠀— Football Club Rostov (@rostovfc) March 9, 2020
⠀#РостовЦСКА #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/GzTeGsOXWS
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Карпов, Дивеев, Ахметов, Бистрович, Обляков, Влашич, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Васин, Чалов, Дзагоев, Набабкин, Кучаев, Бийол, Шкурин.
Состав армейцев на #РостовЦСКА! pic.twitter.com/5190OVzQ0T— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 9, 2020