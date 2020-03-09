Форвард ПСВ Мален может вернуться в «Арсенал» 21-летний нападающий был в системе лондонского клуба с 2015 по 2017 год

«Арсенал» хочет приобрести нападающего ПСВ Доньелла Малена, сообщает Le 10 Sport.

Как сообщает источник, руководство лондонского клуба желает усилить команду ближайшим летом. Учитывая, что лидер команды Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть «канониров», 21-летний голландский игрок может стать прямой заменой габонцу в составе.

Ранее Мален выступал за юношеские команды «Арсенала» до 18 и 23 лет. В августа 2017 года ПСВ приобрел игрока за 600 тысяч евро.

В нынешнем сезоне на счету форварда 17 голов и девять ассистов в 25 поединках. Его контракт с командой действует до лета 2024 года.

Отметим, что Мален в матче 17-го тура чемпионата Голландии с «Фейеноордом» (1:3) получил травму колена и выбыл до конца сезона.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.