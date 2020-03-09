Форвард ПСВ Мален может вернуться в «Арсенал»

«Арсенал» хочет приобрести нападающего ПСВ Доньелла Малена, сообщает Le 10 Sport.
Как сообщает источник, руководство лондонского клуба желает усилить команду ближайшим летом. Учитывая, что лидер команды Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть «канониров», 21-летний голландский игрок может стать прямой заменой габонцу в составе.
Ранее Мален выступал за юношеские команды «Арсенала» до 18 и 23 лет. В августа 2017 года ПСВ приобрел игрока за 600 тысяч евро.
В нынешнем сезоне на счету форварда 17 голов и девять ассистов в 25 поединках. Его контракт с командой действует до лета 2024 года.
Отметим, что Мален в матче 17-го тура чемпионата Голландии с «Фейеноордом» (1:3) получил травму колена и выбыл до конца сезона.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.
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