«Шинник» одержал гостевую победу над «Енисеем»

Счет был открыт на 12-й минуте – гол забил Константин Щербаков. В начале второй половины встречи гости забили дважды. Сначала Владимир Эктов удвоил преимущество гостей, а затем вышедший на замену Тимур Пухов сделал счет еще более крупным. В самой концовке встречи хозяева смогли отыграть один мяч – Щербаков забил в свои ворота.
Таким образом, «Шинник» набирает 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, «Енисей» с 25 очками идет 17-м.
Оба коллектива проведут следующие матчи дома – ярославцы сыграют с лидером ФНЛ «Ротором», а красноярский клуб встретится со «Спартаком-2».
ФНЛ
26-й тур
«Енисей» (Красноярск) – «Шинник» (Ярославль) – 1:3 (0:1)
Голы: Щербаков, 90+2 (автогол) – Щербаков, 12. Эктов, 53. Пухов, 76.
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