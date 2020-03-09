«Шинник» одержал гостевую победу над «Енисеем» Матч 26-го тура ФНЛ между «Енисеем» и «Шинником» завершился со счетом 3:1 в пользу ярославского клуба.

Счет был открыт на 12-й минуте – гол забил Константин Щербаков. В начале второй половины встречи гости забили дважды. Сначала Владимир Эктов удвоил преимущество гостей, а затем вышедший на замену Тимур Пухов сделал счет еще более крупным. В самой концовке встречи хозяева смогли отыграть один мяч – Щербаков забил в свои ворота.

Таким образом, «Шинник» набирает 43 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, «Енисей» с 25 очками идет 17-м.

Оба коллектива проведут следующие матчи дома – ярославцы сыграют с лидером ФНЛ «Ротором», а красноярский клуб встретится со «Спартаком-2».

ФНЛ

26-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Шинник» (Ярославль) – 1:3 (0:1)

Голы: Щербаков, 90+2 (автогол) – Щербаков, 12. Эктов, 53. Пухов, 76.