Парижская полиция подтвердила проведение матча «ПСЖ» – «Боруссия» без зрителей из-за коронавируса

Полиция Парижа подтвердила, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.
Матч состоится в среду, 11 марта, и начнется в 23:00 мск. Первая игра, состоявшаяся в Германии, завершилась победой дортмундцев со счетом 2:1.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию.
По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
На этот момент во Франции зарегистрировано 1209 случаев заражения коронавирусом.
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