Парижская полиция подтвердила проведение матча «ПСЖ» – «Боруссия» без зрителей из-за коронавируса Игра пройдет 11 марта.

Полиция Парижа подтвердила, что ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и дортмундской «Боруссией» пройдет при пустых трибунах из-за коронавируса.

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020

Матч состоится в среду, 11 марта, и начнется в 23:00 мск. Первая игра, состоявшаяся в Германии, завершилась победой дортмундцев со счетом 2:1.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

На этот момент во Франции зарегистрировано 1209 случаев заражения коронавирусом.