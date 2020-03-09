«Спартак» примет «Краснодар» в 21-м туре РПЛ Начало игры – 16:30 (мск).

«Спартак» сыграет дома с «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ.

На данный момент у красно-белых 25 очков и десятое место в турнирной таблице, «быки» после 20 матчей набрали 38 очков и идут третьими. Отметим, что обе команды с победы с одинаковым счетом 2:0 начали весеннюю часть сезона: «Спартак» выиграл дерби с «Динамо», а «Краснодар» был сильнее «Уфы».

В первом круге «Краснодар» нанес домашнее поражение «Спартаку» (2:1), которым в том матче руководил исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов.

В предыдущий и единственный раз «Краснодар» побеждал на «Открытие Арене» (3:1) 8 марта 2015 года, после этого «Спартак» выиграл дома у соперника в трех матчах подряд (3:2, 2:0, 2:0), а игра прошлого сезона завершилась вничью (1:1).

Матч «Спартак» – «Краснодар» пройдет 9 марта на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 16:30 (мск).