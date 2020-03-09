Александр Бубнов: «Спартак» на подъеме в плане эмоций и физики «Спартак» сыграет дома с «Краснодаром» в 21-м туре РПЛ.

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Спартак» победит «Краснодар» в 21-м туре премьер-лиги.

«В обоих официальных матчах нового года «Спартак» показал хорошую игру, а у «Краснодара» много потерь в средней и задней линиях, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Несмотря на победу над «Уфой», это сказывалось на игре.

«Спартак» на подъеме в плане эмоций и физики. Появились реальные шансы в борьбе за шестое место. Прогноз – 2:1».

Напомним, после возобновления сезона «Спартак» победил «Динамо» (2:0) в 20-м туре чемпионата и ЦСКА (3:2 д.в.) в четвертьфинале Кубка России. «Краснодар» в предыдущем туре выиграл у «Уфы» (2:0).

Матч «Спартак» – «Краснодар» пройдет 9 марта на «Открытие Арене» в Москве. Начало игры – 16:30 (мск).