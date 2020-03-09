Полузащитник ЦСКА Влашич вызван в сборную Хорватии на товарищеские матчи со Швейцарией и Португалией - Советский спорт
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09 марта 2020 14:51ФутболНечаев Юрий

Полузащитник ЦСКА Влашич вызван в сборную Хорватии на товарищеские матчи со Швейцарией и Португалией

Игры пройдут 26 и 30 марта.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил вызов в сборную Хорватии.

Хорватам предстоит провести товарищеские матчи с командами Швейцарии и Португалии. Игры пройдут в Дохе 26 и 30 марта соответственно.

22-летний Влашич провел в футболке национальной сборной 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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