Полузащитник ЦСКА Влашич вызван в сборную Хорватии на товарищеские матчи со Швейцарией и Португалией Игры пройдут 26 и 30 марта.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич получил вызов в сборную Хорватии. 🇭🇷 #Croatia squad for Qatar Airways International Tournament in Doha! 🇶🇦



🆚🇨🇭 (26/03)

🆚🇵🇹 (30/03)#BeProud #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/LFE27uTLS9 — HNS (@HNS_CFF) March 9, 2020 Хорватам предстоит провести товарищеские матчи с командами Швейцарии и Португалии. Игры пройдут в Дохе 26 и 30 марта соответственно. 22-летний Влашич провел в футболке национальной сборной 11 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.