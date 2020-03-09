Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии перенесены на неопределенный срок из-за коронавируса

ФИФА приняла решение перенести матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Азии из-за распространения коронавируса.
Игры, которые изначально должны были пройти 23-31 марта и 1-9 июня, состоятся позднее, сообщается на официальном сайте ФИФА.
При этом отмечается, что ФИФА и Азиатская конфедерация футбола оставляют право национальным ассоциациям проводить матчи в первоначальные сроки при соблюдении безопасности всех вовлеченных лиц.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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