«Спартак» - «Краснодар». Стартовые составы Сегодня проходят очередные матчи 21-го тура чемпионата России.

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Рассказов, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тиль, Соболев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Черников, Олссон, Кайо, Вандерсон, Ари, Берг.

Запасные: Синицын, Крицюк, Ивашин, Фьолусон, Жигулев, Уткин, Сулейманов, Сергеев.

Встреча состоится сегодня, в Москве, и начнется в 16:30 мск.

Добавим, что матч первого круга завершился победой «быков» со счетом 2:1.