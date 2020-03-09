«Спартак» - «Краснодар». Стартовые составы

«Спартак» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.
Запасные: Ребров, Рассказов, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тиль, Соболев.
💪🏻 Состав красно-белых на #СпартакКраснодар— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 9, 2020
#Нетто90 #ТворитеСмелее pic.twitter.com/VcYL1Uj1wa
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Рамирес, Фернандеш, Черников, Олссон, Кайо, Вандерсон, Ари, Берг.
Запасные: Синицын, Крицюк, Ивашин, Фьолусон, Жигулев, Уткин, Сулейманов, Сергеев.
⚡️Стартовый состав «быков» на #СпартакКраснодар 👇— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) March 9, 2020
В запасе: Крицюк (В), Синицын (В), Фьолусон, Ивашин, Жигулёв, Уткин, Сергеев, Сулейманов. pic.twitter.com/aB286Qv1PG
Встреча состоится сегодня, в Москве, и начнется в 16:30 мск.
Добавим, что матч первого круга завершился победой «быков» со счетом 2:1.