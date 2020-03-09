Гол Мамаева принес «Ростову» победу над ЦСКА, армейцы заканчивали матч вдевятером

Матч 21-го тура РПЛ «Ростов» - ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 3:2.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Роман Еременко, Ивелин Попов (с пенальти) и Павел Мамаев, забивший в ворота своего бывшего клуба. За ЦСКА отличились Арнор Сигурдссон и Макисм Осипенко, поразивший собственные ворота.

Отметим, что для 31-летнего Мамаева этот матч стал первым за полтора года. Он вышел на поле впервые с октября 2018 года.

Необходимо отметить, что армейцы заканчивали матч вдевятером. На 20-й минуте прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов, а на 51-й - Вадим Карпов.

По ходу матча судья, Владислав Безбородов, назначил три пенальти. Ростовчанин Попов свою попытку реализовал, а Еременко и Федор Чалов проиграли дуэли Игорю Акинфееву и Сергею Песьякову соответственно.

После этой игры ростовчане набрали 38 очков и вместе с «Краснодаром» делят третье-четвертое места в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 35 очков (пятое место).

В следующем туре армейцы примут «Уфу», а «Ростов» - «Локомотив». Обе игры пройдут 15 марта.

РПЛ

21-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – ЦСКА (Москва) – 3:1 (1:1)

Голы: Еременко, 31. Попов, 53, с пенальти. Мамаев, 63 – Сигурдссон, 25, Осипенко, 77, в свои ворота.

Нереализованные пенальти: Еременко, 21 (вратарь) – Чалов, 86 (вратарь).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Козлов, Чистяков (Саплинов, 13), Осипенко, Еременко, Зайнутдинов, Байрамян, Попов, Глебов (Мамаев, 58), Шомуродов (Прошляков, 90+3).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Карпов, Дивеев, Щенников, Ахметов, Бистрович (Кучаев, 64), Влашич (Дзагоев, 78), Обляков (Чалов, 73), Сигурдссон, Магнуссон.

Предупреждения: Глебов, 17. Мамаев, 64. Зайнутдинов, 69. Чернов, 77. Попов, 87 – Фернандес, 52. Обляков, 57. Дивеев, 74. Щенников, 89, Сигурдссон, 90+7.

Удаления: Ахметов, 20. Карпов, 51.

Главный судья: Владислав Безбордов (Санкт-Петербург).

Ростов-на-Дону. «Ростов Арена».