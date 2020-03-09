«Химки» обыграли «Томь» и возглавили турнирную таблицу ФНЛ Встреча прошла на стадионе «Арена Химки».

В матче 26-го тура первенства ФНЛ «Химки» обыграли «Томь» со счетом 3:0 (1:0).

В составе победителей дубль оформил Александр Смирнов. Еще один мяч на счету Дмитрия Баркова.

После этой победы подмосковный клуб набрал 53 очка и возглавил турнирную таблицу. Томичи занимают десятое место (36 очков).

15 марта «Химки» сыграют в гостях с «Нефтехимиком», а «Томь» примет «Краснодар - 2».

ФНЛ

26-й тур

«Химки» — «Томь» (Томск) — 3:0 (1:0)

Голы: Барков, 45+1 (1:0). Смирнов, 70 (2:0). Смирнов, 76 (3:0).