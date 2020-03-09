Ари вывел «Краснодар» вперед в игре против «Спартака» Сегодня проходят очередные матчи 21-го тура чемпионата России.

В эти минуты в центральном матче 21-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле принимает «Краснодар».

На 71-й минуте бразильский нападающий гостей Ари открыл счет в матче, реализовав пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Маркусе Берге.