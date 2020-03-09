Валерий Карпин: Игра против ЦСКА - это катастрофа Ростовчане одержали домашнюю победу над армейцами.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после победы над ЦСКА.

«Ничем не доволен. Игра - катастрофа. С «Ахматом» сыграли здорово. Сегодня 25 минут до удаления - хорошо, потом - катастрофа», - сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, сегодня матч 21-го тура РПЛ «Ростов» - ЦСКА завершился победой хозяев со счетом 3:2.

По ходу матча судья, Владислав Безбородов, назначил три пенальти. Ростовчанин Ивелин Попов свою попытку реализовал, а Роман Еременко и Федор Чалов проиграли дуэли Игорю Акинфееву и Сергею Песьякову соответственно. Армейцы заканчивали матч вдевятером. На 20-й минуте прямую красную карточку получил Ильзат Ахметов, а на 51-й - Вадим Карпов.

После этой игры ростовчане набрали 38 очков и вместе с «Краснодаром» делят третье-четвертое места в турнирной таблице. У ЦСКА осталось 35 очков (пятое место).

В следующем туре армейцы примут «Уфу», а «Ростов» - «Локомотив». Обе игры пройдут 15 марта.