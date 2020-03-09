Черышев включен в заявку «Валенсии» на матч 1/8 финала ЛЧ против «Аталанты» Игра пройдет 10 марта.

Российский полузащитник Денис Черышев вошел в заявку «Валенсии» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аталанты».

Валенсийцы опубликовали список игроков, которые смогут принять участие в игре, в своем Twitter.

Встреча «Валенсия» - «Аталанта» пройдет 10 марта в Испании и начнется в 23:00 мск.

Напомним, первый матч завершился победой клуба из Бергамо со счетом 4:1.