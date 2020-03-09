«Зенит» - «Уфа». Стартовые составы

«Зенит» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 21-го тура чемпионата России.
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ракицкий, Осорио, Сантос, Оздоев, Барриос, Жирков, Ригони, Малком, Дзюба.
Запасные: Кержаков, Васютин, Смольников, Прохин, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Азмун, Дриусси, Шамкин.
Состав на #ЗенитУфа. pic.twitter.com/eH6WqhVE7N— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 9, 2020
«Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Неделчару, Йокич, Алиев, Фомин, Голубев, Карп, Урунов, Бизяк.
Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Кротов, Фольмер, Тилль, Сысуев, Козлов, Агаларов, Гиоргобиани, Вомбергар.
Игра пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 мск.
Добавим, что встреча первого круга завершилась победой «Уфы» со счетом 1:0.