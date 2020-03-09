Райан Гиггз: Сульшер заслуживает всяческих похвал Известный в прошлом валлийский полузащитник «МЮ» отметил также удачное приобретение португальского полузащитника Бруну Фернандеша.

Бывший полузащитник «МЮ» Райан Гиггз похвалил нынешнего главного тренера команды норвежца Оле-Гуннара Сульшера. Такой комментарий он дал после победного матча против «Манчестер Сити» (2:0).

«Нужно отдать должное Сульшеру. Он изменил систему игры, хотя принципы работы остались прежними <...> «МЮ» сейчас стал действительно хорош. Оле-Гуннар заслуживает всяческих похвал», — приводит слова Гиггза Goal.

Также специалист отметил удачное приобретение португальского полузащитника Бруну Фернандеша. «С ним клуб стал выглядеть лучше. Сульшер и его игроки заслуживают большого уважения», — сказал Гиггз.

Бруну Фернандеш перешел в «МЮ» зимой этого года и стал открытием чемпионата, сходу удачно вписавшись в состав клуба.