«Краснодар» обыграл «Спартак» и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (видео) Ари поразил ворота своего бывшего клуба.

«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

Единственный гол на 71-й минуте забил бразильский нападающий гостей Ари, реализовав пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Маркусе Берге.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Спартак» - десятый (25).

14 марта москвичи сыграют в гостях против «Оренбурга», а днем позже «Краснодар», также на выезде, встретится с «Сочи».

РПЛ

21-й тур

«Спартак» (Москва) - «Краснодар» (Краснодар) - 0:1 (0:0).

Гол: Ари, 71, с пенальти.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Ещенко (Тил, 58), Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Жиго (Мирзов, 82), Понсе, Ларссон (Соболев, 67).

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Петров, Черников (Сулейманов, 59), Панталеао, Фернандеш (Фьолусон, 90), Ольссон, Вандерсон, Ари (Уткин, 90), Берг.

Предупреждения: Черников (25), Рамирес (37), Ещенко (41), Жиго (45), Зобнин (63), Соболев (77), Ари (83).

Удаление: Зобнин (90).