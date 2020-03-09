«Краснодар» обыграл «Спартак» и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ (видео)

«Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 0:1.
Единственный гол на 71-й минуте забил бразильский нападающий гостей Ари, реализовав пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Маркусе Берге.
«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Спартак» - десятый (25).
14 марта москвичи сыграют в гостях против «Оренбурга», а днем позже «Краснодар», также на выезде, встретится с «Сочи».
РПЛ
21-й тур
«Спартак» (Москва) - «Краснодар» (Краснодар) - 0:1 (0:0).
Гол: Ари, 71, с пенальти.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Ещенко (Тил, 58), Кутепов, Айртон, Крал, Зобнин, Бакаев, Жиго (Мирзов, 82), Понсе, Ларссон (Соболев, 67).
«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Рамирес, Петров, Черников (Сулейманов, 59), Панталеао, Фернандеш (Фьолусон, 90), Ольссон, Вандерсон, Ари (Уткин, 90), Берг.
Предупреждения: Черников (25), Рамирес (37), Ещенко (41), Жиго (45), Зобнин (63), Соболев (77), Ари (83).
Удаление: Зобнин (90).