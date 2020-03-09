Матчи во Франции смогут посещать не более тысячи зрителей за игру Такие меры на всех соревнованиях приняты из-за распространения эпидемии коронавируса в Европе.

Во Франции приняты ограничительные меры для спортивных мероприятий. На любом соревновании теперь может присутствовать не более одной тысячи человек.

Такое решение приняло правительство страны в связи со стремительным распространением эпидемии коронавируса, сообщает L'Equipe. Так, отныне футбольные матчи в лиге 1 и товарищеские матчи сборной Франции пройдут или без зрителей, или с ограниченным числом до тысячи человек. Меры действуют до 15 апреля. Срок может быть продлен из-за распространения вируса.

Ранее из-за эпидемии коронавируса в Италии был перенесен ряд матчей, некоторые прошли при пустых трибунах. Профсоюз футболистов страны призвал к приостановке всех состязаний.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.