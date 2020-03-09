Матчи во Франции смогут посещать не более тысячи зрителей за игру

Во Франции приняты ограничительные меры для спортивных мероприятий. На любом соревновании теперь может присутствовать не более одной тысячи человек.
Такое решение приняло правительство страны в связи со стремительным распространением эпидемии коронавируса, сообщает L'Equipe. Так, отныне футбольные матчи в лиге 1 и товарищеские матчи сборной Франции пройдут или без зрителей, или с ограниченным числом до тысячи человек. Меры действуют до 15 апреля. Срок может быть продлен из-за распространения вируса.
Ранее из-за эпидемии коронавируса в Италии был перенесен ряд матчей, некоторые прошли при пустых трибунах. Профсоюз футболистов страны призвал к приостановке всех состязаний.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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