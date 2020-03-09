Доменико Тедеско: Считаю, «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 марта 2020 19:46ФутболНечаев Юрий

Доменико Тедеско: Считаю, «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару»

Красно-белые потерпели домашнее поражение в РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал незаслуженным поражение своей команды от «Краснодара».

«Все расстроились по поводу результата. Считаю, незаслуженно проиграли. Хорошая игра, много моментов для взятия ворот. «Краснодар» - хорошая команда. У них хороший подбор игроков. Когда мы пропустили гол, стало тяжело играть. Огорчило большое количество карточек, почти все замены были этим обусловлены. Не знаю, почему так происходит, но карточек много - и это грустно», - приводит слова итальянца телеканал «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

Единственный гол на 71-й минуте забил бразильский нападающий гостей Ари, реализовав пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Маркусе Берге.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Спартак» - десятый (25).

14 марта москвичи сыграют в гостях против «Оренбурга», а днем позже «Краснодар», также на выезде, встретится с «Сочи».

«Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Матчи во Франции смогут посещать не более тысячи зрителей за игру Александр Логинов: Видимо, мой организм не готов сейчас переваривать такую нагрузку Роналду поприветствовал несуществующих фанатов
Тони Фергюсон: Дам Хабибу пощечину, дважды ударю в пузо и заставлю отжиматься 20 раз Претендент на титул чемпиона UFC Тони Фергюсон заявил, что надерет зад Хабибу Нурмагомедову за то, что во время дуэли взглядов россиянин пнул его пояс. 07.03.2020 14:30 ММА Ващенко Сергей
У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
«Спартак» vs «Краснодар»: чьи потери менее серьезны? Разбираем возможные тактические схемы и противостояния в предстоящем поединке команд Доменико Тедеско и Мурада Мусаева. 09.03.2020 12:00 Футбол Мощенко Захар
Сергей Шахрай: Талант Валиевой требует бережного отношения, у нее уже было два перелома Наш обозреватель Сергей Шахрай – о победе Камилы Валиевой на юношеском чемпионате мира по фигурному катанию 08.03.2020 14:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Наши судьи обращаются с VAR, как мартышка с гранатой Новые технологии, призванные помочь арбитрам и сделать РПЛ чище и справедливее, все чаще работают по принципу: «хотели, как лучше, получилось – хуже не придумаешь». 21-й тур это наглядно подтвердил. 09.03.2020 20:32 Футбол Мощенко Захар
Гол Комличенко в стиле Ибрагимовича и красная шапочка Бакаева. Лучшие моменты 21-го тура РПЛ (видео) Возвращение Павла Мамаева, гол Николая Комличенко в стиле Златана Ибрагимовича и привоз Михаила Левашова. 21-й тур РПЛ получился интересным. 09.03.2020 19:14 Футбол Безъязычный Алексей
Евгений Ловчев: После пропущенного гола у «Спартака» кончились силы – моральные и физические Наш обозреватель Евгений Ловчев – о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром». 09.03.2020 19:49 Футбол Волохов Юрий
Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Новости
20:38 Футбол «Аугсбург» уволил главного тренера Шмидта
20:37 Хоккей Главный тренер «Рейнджерс»: С «Далласом» сыграет Шестеркин
20:22 Футбол Гарри Кейн вернулся к тренировкам с мячом
20:19 Футбол Георгий Джикия: Не скажу, что «Спартак» провалил игру, просто не получилось забить
20:09 Хоккей Зибанежад признан лучшим игроком недели в НХЛ
20:01 Баскетбол «Химки» обыграли «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ
20:00 Футбол Матвеев - о победе над «Спартаком»: Наши ребята молодцы, выстояли в нужный момент
19:46 Футбол Доменико Тедеско: Считаю, «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару»
19:44 Хоккей «Салават Юлаев» обыграл «Авангард» и повел в серии плей-офф
19:43 Футбол Евгений Ловчев: Ари в концовке изображал страдания, арбитру стоило власть употребить
19:35 Спортивная гимнастика Видео дня: Зажигательное выступление американской гимнастки
19:30 Футбол Леонид Федун: «Спартак» проиграл незаслуженно, к Тедеско вопросов нет
19:21 ММА Макгрегор и Нурмагомедов обменялись репликами в соцсетях
19:11 Футбол Сафонов признан лучшим в матче «Спартак» — «Краснодар»
19:03 ММА Конор Макгрегор: Махачев - абсолютный кретин
19:00 Бокс Шлеменко проведет бой с Тейлором 25 апреля
18:49 ММА UFC опубликовал промо-ролик к поединку Нурмагомедов - Фергюсон (видео)
18:47 Хоккей Мозякин может стать тренером «Металлурга»
18:30 Футбол Матчи во Франции смогут посещать не более тысячи зрителей за игру
18:30 Футбол «Спартак» - «Краснодар» - 0:1. Как это было
На Лондонской бирже обвалились акции российских компаний
Скандальную развязку в Ставрополе власти эксперты назвали пиаром власти
В двух реках Омской области снова нашли марганец
Нефть подешевела, доллар подорожал: СМИ обсуждают резкий скачок на валютном рынке
Женщины бывают разные. Публикуем самые скандальные поступки и высказывания тюменок
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика