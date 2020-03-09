Доменико Тедеско: Считаю, «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару» Красно-белые потерпели домашнее поражение в РПЛ.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал незаслуженным поражение своей команды от «Краснодара».

«Все расстроились по поводу результата. Считаю, незаслуженно проиграли. Хорошая игра, много моментов для взятия ворот. «Краснодар» - хорошая команда. У них хороший подбор игроков. Когда мы пропустили гол, стало тяжело играть. Огорчило большое количество карточек, почти все замены были этим обусловлены. Не знаю, почему так происходит, но карточек много - и это грустно», - приводит слова итальянца телеканал «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

Единственный гол на 71-й минуте забил бразильский нападающий гостей Ари, реализовав пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Маркусе Берге.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Спартак» - десятый (25).

14 марта москвичи сыграют в гостях против «Оренбурга», а днем позже «Краснодар», также на выезде, встретится с «Сочи».