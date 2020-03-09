Доменико Тедеско: Считаю, «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал незаслуженным поражение своей команды от «Краснодара».
«Все расстроились по поводу результата. Считаю, незаслуженно проиграли. Хорошая игра, много моментов для взятия ворот. «Краснодар» - хорошая команда. У них хороший подбор игроков. Когда мы пропустили гол, стало тяжело играть. Огорчило большое количество карточек, почти все замены были этим обусловлены. Не знаю, почему так происходит, но карточек много - и это грустно», - приводит слова итальянца телеканал «Матч ТВ».
Напомним, «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 0:1.
Единственный гол на 71-й минуте забил бразильский нападающий гостей Ари, реализовав пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Маркусе Берге.
«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Спартак» - десятый (25).
14 марта москвичи сыграют в гостях против «Оренбурга», а днем позже «Краснодар», также на выезде, встретится с «Сочи».
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