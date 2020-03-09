Георгий Джикия: Не скажу, что «Спартак» провалил игру, просто не получилось забить Красно-белые потерпели домашнее поражение в РПЛ.

Защитник «Спартака» Георгий Джикия считает, что в проигранном матче 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» москвичей подвела реализация моментов.

«Не скажу, что мы провалили игру. Были неплохие подходы, но не получилось забить. Судейство? Не комментируем, к сожалению. У нас был насыщенный центр, мы убегали в хорошие контратаки. Просто реализация подвела, а так были хорошие выходы.

Есть моменты, где смотрят VAR, а есть моменты, где не смотрят VAR. Не знаю, как трактуют. Хочется, чтобы все быстрее разобрались, и не было таких моментов, когда VAR смотрят по 5-6 минут, а иногда и вообще его не смотрят», - цитирует игрока Sport24.ru.

Напомним, «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче 21-го тура чемпионата России со счетом 0:1.

Единственный гол на 71-й минуте забил бразильский нападающий гостей Ари, реализовав пенальти, назначенный за фол Ильи Кутепова на Маркусе Берге.

«Краснодар» набрал 41 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Спартак» - десятый (25).

14 марта москвичи сыграют в гостях против «Оренбурга», а днем позже «Краснодар», также на выезде, встретится с «Сочи».