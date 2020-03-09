«Аугсбург» уволил главного тренера Шмидта - Советский спорт
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09 марта 2020 20:38ФутболТрофименко Кирилл

«Аугсбург» уволил главного тренера Шмидта

Специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в последних встречах.

Немецкий «Аугсбург» уволил главного тренера клуба Мартина Шмидта. Команда потерпела семь поражений в последних девяти матчах.

«Это решение было непростым для нас, но мы набрали четыре очка в девяти матчах и решили сменить тренера. В текущей ситуации мы видим угрозу сохранению места в бундеслиге. Поэтому приняли такое решение», — приводит пресс-служба клуба слова директора команды Штефана Ройтера.

После 25 туров чемпионата Германии «Аугсбург» занимает 14-е место, находясь в пяти очках от зоны переходных матчей на вылет. В предыдущей игре клуб на выезде проиграл мюнхенской «Баварии» 0:2.

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