«Аугсбург» уволил главного тренера Шмидта Специалист уволен из-за неудовлетворительных результатов команды в последних встречах.

Немецкий «Аугсбург» уволил главного тренера клуба Мартина Шмидта. Команда потерпела семь поражений в последних девяти матчах.

«Это решение было непростым для нас, но мы набрали четыре очка в девяти матчах и решили сменить тренера. В текущей ситуации мы видим угрозу сохранению места в бундеслиге. Поэтому приняли такое решение», — приводит пресс-служба клуба слова директора команды Штефана Ройтера.

После 25 туров чемпионата Германии «Аугсбург» занимает 14-е место, находясь в пяти очках от зоны переходных матчей на вылет. В предыдущей игре клуб на выезде проиграл мюнхенской «Баварии» 0:2.