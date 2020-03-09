«Зенит» на своем поле не смог обыграть «Уфу»

Матч 21-го тура чемпионата России «Зенит» - «Уфа» завершился вничью 0:0.
Сине-бело-голубые набрали 47 очков и продолжают лидировать в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на шесть очков. Уфимцы - восьмые (26).
14 марта «Зенит» на своем поле примет «Урал», а днем позже «Уфа» сыграет в гостях против ЦСКА.
РПЛ
21-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Уфа» (Уфа) - 0:0 (0:0).
«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Ракицкий, Караваев, Жирков, Ригони (Азмун, 46), Барриос, Малком, Оздоев (Ерохин, 77), Осорио, Дзюба.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Урунов (Тилль, 72; Вомбергар, 90), Голубев, Фомин, Алиев, Карп, Бизяк (Кротов, 65).
Предупреждения:
Пуцко (29), Бизяк (45), Ракицкий (50), Йокич (52), Барриос (77).