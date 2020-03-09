Все спортивные мероприятия в Италии могут отменить до третьего апреля Такую меру предложил Национальный Олимпийский комитет страны из-за распространения коронавируса.

Спортивные мероприятия в Италии предлагается приостановить до третьего апреля. Эта мера не коснется только проведения международных соревнований на территории страны.

Соответствующий запрос из-за вспышки эпидемии коронавируса направит НОК страны совместно с представителями командных видов спорта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Чтобы этот проект вступил в силу требуется специальное распоряжение премьер-министра страны.

Ранее из-за эпидемии коронавируса в Италии перенесен ряд матчей, некоторые прошли при пустых трибунах. Профсоюз футболистов страны призвал к приостановке всех состязаний.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.