В Молдавии отменено первое мероприятие из-за коронавируса. 31 марта там должна сыграть Россия 11 марта начинается продажа билетов на товарищеский матч.

В Кишиневе из-за коронавируса отменена выставка Moldagrotech, которая должна была пройти с 11 по 14 марта.

Об этом сообщает Sputnik. Это мероприятие стало первым, отмененным в Молдове из-за эпидемии.

Напомним, 31 марта в Кишиневе должна пройти товарищеская игра между командами Молдовы и России.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 100 тыс. человек, чуть более 3,8 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

На сегодняшний день в Кишиневе зарегистрирован один случай заражения коронавирусом - у женщины, прибывшей из Италии.