Вадим Евсеев: Ожидали от Тилля того же влияния при переходах из обороны в атаку, что и делал Урунов Вадим Евсеев прокомментировал обратную замену Оливье Тилля в компенсированное время. Люксенбургский игрок вышел на поле на 71 минуте.

- Это была тактическая замена, мы поменяли двух атакующих игроков, ожидали от Тилля того же влияния при переходах из обороны в атаку, что и делал Урунов, но сказалось давление. После этого мы хотели обезопасить себя, поэтому выпустили более габаритного нападающего, который мог бы помочь как при стандартах, так и у своих ворот, - сказал Евсеев