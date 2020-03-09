Сергей Семак: Два матча подряд мы встречаемся с командами, которые хорошо играют в защите Семак о том, что «Зенит» впервые не забил дома в двух матчах подряд.

- Два матча подряд мы встречаемся с командами, которые хорошо играют в защите, «Локомотив» хорошо оборонялся, сегодня не хватило где-то мастерства, где-то везения, создали достаточно моментов, но взломать оборону соперника не получилось. Любая серия когда-то заканчивается, будем работать и стараться забить в следующем матче, - отметил наставник «Зенита».