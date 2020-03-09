Матч Лиги Европы «Севилья» — «Рома» пройдет без зрителей Такая мера принята из-за вспышки эпидемии коронавируса, встреча состоится в «Севилье».

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» — «Рома» пройдет при пустых трибунах.

С такой рекомендацией ранее выступало министерство здравоохранения испанской Андалусии.

Причиной стала эпидемия коронавируса. Департамент полиции заявил также, что не может гарантировать безопасность полицейских, рискующих заразиться во время игры, сообщает ABC de Sevilla. Матч «Севилья» — «Рома» состоится 12 марта.

Ранее из-за коронавируса в Италии был перенесен ряд матчей, некоторые прошли при пустых трибунах. Профсоюз футболистов страны призвал к приостановке всех состязаний.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.