«Олимпиакос» и «Вулверхэмптон» сыграют без зрителей - Советский спорт
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09 марта 2020 23:21ФутболТрофименко Кирилл

«Олимпиакос» и «Вулверхэмптон» сыграют без зрителей

Это связано со вспышкой эпидемии коронавируса в Европе.

Матч 1/8 финала Лиги Европы между греческим «Олимпиакосом» и английским «Вулверхэмптоном» пройдет при пустых трибунах.

Решение принято с постановлением правительства Греции ограницить посещение массовых мероприятий из-за эпидемии коронавируса, сообщает пресс-служба УЕФА на официальном сайте организации.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии, однако эпидемия затронула большинство стран региона.

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