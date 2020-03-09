Юрий Жирков: Наверное, стоит беспокоиться из-за потерянных очков Такое мнение защитник «Зенита» высказал после ничейного матча с «Уфой».

«Зениту» из Санкт-Петербурга стоит беспокоиться из-за потерянных очков в домашнем матче с «Уфой» (0:0), считает защитник клуба Юрий Жирков, отметивший что соперник всей командой оборонялся.

«Наверное, стоит беспокоиться из-за потери очков, не знаю. Тяжело дома терять очки <...> Тяжело было вскрыть оборону «Уфы», которая защищалась почти всем составом. Но все равно надо было забивать», — приводит слова Жиркова Sport24.

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства РПЛ, однако отрыв от идущего на втором месте «Краснодара» сократился до шести очков.