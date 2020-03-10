Все футбольные матчи в Италии отменены - Советский спорт
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10 марта 2020 00:07ФутболТрофименко Кирилл

Все футбольные матчи в Италии отменены

Такое решение принято из-за вспышки эпидемии коронавируса в стране.

Матчи во всех лигах Италии будут отменены. Об этом объявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Ранее об этом просил Национальный Олимпийский комитет, напоминает Football Italia. Как сообщал НОК, приостановка соревнований должна продлиться, как минимум, до третьего апреля. Этот запрос не касается международных соревнований, которые не находятся в зоне ответственности НОК Италии.

До этого было принято решение, что все матчи чемпионата Италии по футболу будут проводиться без зрителей.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась как раз в Италии.

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