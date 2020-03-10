«Лестер» разгромил «Астон Виллу» и закрепился на втором месте АПЛ

«Лестер» на своем поле победил «Астон Виллу» из Бирмингема в очередном туре АПЛ. Игра завершилась со счетом 4:0.
Голы забили дважды Харви Барнс на 40-й и 85-й минутах, так же дважды Джейми Варди (63, пен., 79).
Эта победа позволила «Лестеру» набрать 53 очка и закрепиться на третьем месте Английской премьер-лиги. «Астон Вилла» с 25-ю очками находится в зоне вылета на 19-м месте.
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