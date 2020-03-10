Александр Бубнов: По уровню игры «Спартак» ближе к командам вверху таблицы Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что после возобновления РПЛ «Спартак» стал играть гораздо лучше по сравнению с первой половиной сезона.

– Несмотря на поражение, по прошествии трех матчей можно говорить о том, что «Спартак» преобразился. Сейчас команда Тедеско находится в трех очках выше зоны переходных матчей и на такой же дистанции от шестого места. Но по уровню игры, очевидно, ближе к командам вверху таблицы, –цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Отметим, что вчера в рамках 21-го тура «Спартак» уступил «Краснодару» в домашней встрече со счетом 0:1. Победу быкам принес бывший нападающий москвичей Ари, реализовавший 11-метровый удар.

Ранее подопечные Тедеско после возобновления РПЛ одержали победу над «Динамо» (2:0) и ЦСКА в 1/4 Кубка России.

На данный момент, красно-белые занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. В следующем матче они сыграют в гостях против «Оренбурга».