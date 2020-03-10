«Милан» пожертвовал 250 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

– В жизни есть вещи важнее футбола. В то время, когда всем нам необходимо заботиться о самых уязвимых среди нас, мы все должны действовать с максимальной ответственностью и прислушиваться к советам соответствующих властей. От имени клуба я горжусь тем, что этим пожертвованием поддерживаю невероятные усилия региональных агентств по чрезвычайным ситуациям. Здоровье и безопасность наших близких являются нашим высшим приоритетом, – сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию.
По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Мужик! И чемпион. Андрей Мозалев – лучший юниор мира На ЧМ среди юниоров в Таллине разыгран второй комплект наград. Золото опять у России: его завоевал Андрей Мозалев. Петр Гуменник – на третьем месте. 06.03.2020 23:45 Фигурное катание Тигай Лев На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Георгий Джикия: Провокации Ари нас не раздражали, в Краснодаре мы играли так же После матча «Спартак» - «Краснодар» защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от игры. 09.03.2020 21:11 Футбол Григорьевская Юлия Наши судьи обращаются с VAR, как мартышка с гранатой Новые технологии, призванные помочь арбитрам и сделать РПЛ чище и справедливее, все чаще работают по принципу: «хотели, как лучше, получилось – хуже не придумаешь». 21-й тур это наглядно подтвердил. 09.03.2020 20:32 Футбол Мощенко Захар Магия Камилы. Вместе с Лю Валиева разгромила Трусову, Косторную, и Щербакову Последнее, третье золото юниорского ЧМ в Таллине России принесла 13-летняя Камила Валиева. С «младшим» (пока) мировым рекордом. 07.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Футбольный «пожар» на берегах Дона! «Ростов» едва не упустил победу над ЦСКА Армейцы потеряли из-за удалений двух игроков, однако едва не отыграли в гостях у «Ростова» два мяча. Но в итоге команда Валерия Карпина второй раз в чемпионате обыграла красно-синих. 09.03.2020 16:30 Футбол Мощенко Захар