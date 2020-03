«Милан» пожертвовал 250 тысяч евро на борьбу с коронавирусом

– В жизни есть вещи важнее футбола. В то время, когда всем нам необходимо заботиться о самых уязвимых среди нас, мы все должны действовать с максимальной ответственностью и прислушиваться к советам соответствующих властей. От имени клуба я горжусь тем, что этим пожертвованием поддерживаю невероятные усилия региональных агентств по чрезвычайным ситуациям. Здоровье и безопасность наших близких являются нашим высшим приоритетом, – сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, включая Россию.

По всему миру в целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

