Ханс-Дитер Флик: «Айнтрахт» – очень опытная команда, особенно в Кубке Германии

– Мы рады, что будем играть дома. Перед жеребьевкой мы сами себе это желали, так как до этого мы провели четыре матча на выезде. Поэтому мы довольны жребием. «Айнтрахт» – очень опытная команда, особенно в Кубке Германии. Это команда хорошего уровня, которая играет с большой страстью. Нас ждет настоящая кубковая битва, – цитирует Флика пресс-служба мюнхенского клуба.
Матч «Бавария» – «Айнтрахт» состоится 21 апреля.
Напомним, что франкфуртский клуб был финалистом Кубка Германии в 2017 и 2018 годах. В 2018-м команда под руководством Нико Ковача одержала победу в финале над «Баварией» (3:1).
В последнем розыгрыше Кубка мюнхенцы в решающей встрече обыграли «Лейпциг» со счетом 3:0, став 19-кратными обладателями трофея. Это рекорд среди всех немецких клубов.
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