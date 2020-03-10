Бывший тренер «Севильи» Капаррос возглавил сборную Армении Пресс-служба федерации футбола Армении сообщила имя нового главного тренера национальной сборной. Им стал 64-летний испанский специалист Хоакин Капаррос.

Отмечается, что контракт был подписан до ноября 2021 года.

Ранее Капаррос возглавлял такие команды, как «Севилья», «Депортиво», «Вильярреал» и «Атлетик». Вместе с клубом из Бильбао он добирался до финала Кубка Испании сезона 2008/2009, где уступил «Барселоне» со счетом 1:4.

В прошедшем отборочном этапе к Евро-2020 сборной Армении руководили Армен Гюльбудагянц и Абраам Хашманян. Команда заняла пятое место в группе J, где играли сборные Италии, Финляндии, Греции, Боснии и Лихтенштейна.