Бывший тренер «Севильи» Капаррос возглавил сборную Армении

Отмечается, что контракт был подписан до ноября 2021 года.
Ранее Капаррос возглавлял такие команды, как «Севилья», «Депортиво», «Вильярреал» и «Атлетик». Вместе с клубом из Бильбао он добирался до финала Кубка Испании сезона 2008/2009, где уступил «Барселоне» со счетом 1:4.
В прошедшем отборочном этапе к Евро-2020 сборной Армении руководили Армен Гюльбудагянц и Абраам Хашманян. Команда заняла пятое место в группе J, где играли сборные Италии, Финляндии, Греции, Боснии и Лихтенштейна.
Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай Иван Барбашев: Тарасенко тренируется, но никто не знает, когда он вернется Интервью с российским форвардом «Сент-Луиса». 09.03.2020 16:00 Хоккей Сергеев Иван Сериал «Овечкин против Пастрняка». Сезон в разгаре! (видео) «Советский спорт» следит за гонкой снайперов НХЛ. Обзор очередного игрового дня. 10.03.2020 11:05 Хоккей Федоровский Александр Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия 8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав Дзюба вернулся, игра в атаке – нет. «Зенит» не смог одолеть «Уфу» По итогам встречи на табло так и остались нули. 09.03.2020 21:37 Футбол Велиев Эмиль Евгений Ловчев: После пропущенного гола у «Спартака» кончились силы – моральные и физические Наш обозреватель Евгений Ловчев – о поражении «Спартака» в матче с «Краснодаром». 09.03.2020 19:49 Футбол Волохов Юрий На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай