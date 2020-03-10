Ответный матч 1/8 финала ЛЧ между «Барселоной» и «Наполи» пройдет без зрителей Ранее стало известно, что другой матч 1/8 финала, а именно «ПСЖ» – «Боруссия» (Дортмунд) также пройдет за закрытыми дверями.

Пресс-служба «Барселоны» объявила о том, что ответная встреча с «Наполи» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионом состоится за закрытыми дверями из-за коронавируса.

Напомним, что игра пройдет 18 марта на «Камп Ноу». Первым матч прошел 25 февраля в Неаполе и завершился со счетом 1:1. Подопечные Гаттузо вышли вперед на 30-й минуте – гол забил Дрис Мертенс. На 57-й Гризманн уравнял шансы команд, откликнувшись на передачу Нелсона Семеду.