Микель Артета: С нетерпением жду возвращения на «Этихад»

– Думаю, это будет особенный поединок, с нетерпением жду возвращения на «Этихад». У меня остались прекрасные воспоминания и друзья. Но сейчас я нахожусь в другой роли и буду защищать свой клуб как могу. В данный момент я не беседую с Гвардиолой. Уверен, он будет сосредоточен на матче. Мы все думаем о собственной работе и этого достаточно, – цитирует Артету пресс-служба лондонцев.

Перенесенный матч 28-го тура между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» в среду, 11 марта. Начало встречи – в 22.30 по московскому времени.

Напомним, что с июля 2016 года Артета входил в тренерский штаб Гвардиолы в «Сити», а в декабре 2019-го он возглавил «Арсенал», подписав контракт на 3,5 года.

В первом круге «канониры» уступили «Ман Сити» со счетом 0:3. Дублем отметился полузащитник Кевин Де Брюйне. Еще один гол на счету Габриэла Жезуса.

💬 «It's going to be a very special night, I am very excited to get back there.»



🗞 Here's everything Mikel had to say ahead of #MCIARS 👇