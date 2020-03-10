Карасев назначен главным арбитром матча «Севилья» — «Рома»

Российский арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей первой игры 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия).
Его ассистентами станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник — Виталий Мешков, ассистент видеопомощника — Сергей Иванов. Четвертым арбитром будет Сергей Лапочкин. Все судьи представляют Россию, сообщает официальный сайт УЕФА.
Матч состоится 12 марта, начнется в 20:55 мск и пройдет без зрителей из-за вспышки эпидемии коронавируса.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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