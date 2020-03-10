Карасев назначен главным арбитром матча «Севилья» — «Рома» Матч пройдет на стадионе в Севилье при пустых трибунах из-за коронавируса.

Российский арбитр Сергей Карасев назначен главным судьей первой игры 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» (Испания) — «Рома» (Италия).

Его ассистентами станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Видеопомощник — Виталий Мешков, ассистент видеопомощника — Сергей Иванов. Четвертым арбитром будет Сергей Лапочкин. Все судьи представляют Россию, сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч состоится 12 марта, начнется в 20:55 мск и пройдет без зрителей из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.