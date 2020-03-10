Матч «Боруссия» (М) — «Кельн» пройдет без зрителей - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 марта 2020 14:23ФутболТрофименко Кирилл

Матч «Боруссия» (М) — «Кельн» пройдет без зрителей

Такая мера принята из-за вспышки эпидемии коронавируса.

Матч 21-го тура «Боруссия» (Менхенгладбах) — «Кельн» пройдет при пустых трибунах. Игра состоится 11 марта и начнется в 20:30 мск.

Решение о проведении матча без зрителей приняло руководство лиги. Это связано со вспышкой эпидемии коронавируса в Европе, говорится на сайте Бундеслиги.

Ранее в Италии были приостановлены первенства всех дивизионов по той же причине.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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