Почеттино может сменить Зидана в «Реале» - Советский спорт
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10 марта 2020 14:34ФутболТрофименко Кирилл

Почеттино может сменить Зидана в «Реале»

Руководство мадридев недовольно последними результатами команды.

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может возглавить мадридский «Реал».

Руководство «королевского клуба» рассматривает возможность увольнения нынешнего главного тренера Зинедина Зидана из-за неудовлетворительных результатов как во внутреннем первенстве, так и в Лиге чемпионов, сообщает El Chiringuito. По данным издания, «Реал» уже установил контакт с представителями Почеттино.

В Примере мадридцы занимают второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на два очка. В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов «Реал» дома проиграл 1:2 «Манчестер Сити».

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