«Боруссия» с «Шальке» и «Вердер» с «Байером» сыграют без зрителей. Причина все та же — вспышка эпидемии коронавируса.

Матчи германской Бундеслиги «Вердер» — «Байер» и «Боруссия» — «Шальке» решено провести без зрителей.

Пока не объявлено о закрытии трибун на всех матчах тура, сообщает официальный сайт лиги. Ранее было объявлено и о проведении без зрителей встречи «Боруссия» (М) — «Кельн».

Матчи чемпионатов нескольких стран решено проводить без зрителей. Серия А и вовсе приостановлена.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.