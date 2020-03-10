«Арсенал» интересуется 19-летним игроком «Фейеноорда» Лондонцы готовы заплатить за Оркуна Кекджю 23 миллиона фунтов стерлингов.

Английский «Арсенал» выразил заинтересованность в покупке 19-летнего турецкого полузащитника голландского «Фейеноорда Оркуна Кекджю.

«Канониры» могут предложить за игрока до 23 млн фунтов стерлингов, сообщает Daily Mail. Контракт футболиста с голландцами действует до лета 2023 года, и «Фейеноорд» планировал продлить соглашение. Однако перед предложением лондонцев клуб из Нидерландов вряд ли сможет устоять.

В этом сезоне на счету Кекджю три гола и шесть результативных передач в 35 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6,3 млн фунтов.